УЕФА открыл дисциплинарное дело против израильского "Маккаби" и польского "Ракува"

ЖЕНЕВА, 15 августа. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело против израильского "Маккаби" из Хайфы и польского "Ракува" по итогам ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги конференций. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

14 августа "Маккаби" и "Ракув" провели ответную встречу, которая прошла на нейтральном поле - в венгерском Дебрецене. Отмечается, что рассматривается оскорбительное поведение болельщиков обеих команд. Также УЕФА рассмотрит неподобающее поведение игроков "Маккаби" и использование фейерверков болельщиками "Ракува".

По итогам двух встреч победу одержал "Ракув" (0:1, 2:0), который в раунде плей-офф сыграет с болгарской "Ардой".