Десятилетняя Сиванандан стала самой молодой шахматисткой, победившей гроссмейстера

Спортсменка из Индии побила рекорд американки Кариссы Ип

ТАСС, 15 августа. Бодхана Сиванандан из Индии стала самой молодой девушкой-шахматисткой, победившей гроссмейстера в партии с классическим контролем времени.

Спортсменка установила достижение на чемпионате Великобритании в Ливерпуле. Сиванандан победила англичанина Питера Уэллса. На момент рекорда представительнице Индии было 10 лет и 5 месяцев.

Сиванандан побила рекорд американки Кариссы Ип. На чемпионате Новой Англии 2014 года она победила представителя США Александра Иванова в возрасте 10 лет и 11 месяцев.