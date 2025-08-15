В четвертьфинале белоруска проиграла представительнице Казахстана Елене Рыбакиной

ВАШИНГТОН, 15 августа. /ТАСС/. Представительница Казахстана Елена Рыбакина обыграла белоруску Арину Соболенко в четвертьфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Цинциннати (США, штат Огайо).

Встреча закончилась со счетом 6:1, 6:4 в пользу Рыбакиной, посеянной на турнире под 9-м номером. У Соболенко, выигравшей турнир в Цинциннати в прошлом году, был 1-й номер посева. В полуфинале Рыбакина сыграет с представительницей Польши Игой Свёнтек (3), победившей в четвертьфинале россиянку Анну Калинскую (28).

Рыбакиной 26 лет, до июня 2018 года спортсменка на соревнованиях представляла Россию. Она занимает 10-е место в рейтинге WTA. На счету Рыбакиной 9 побед на турнирах под эгидой организации. В 2022 году она выиграла Уимблдон. В 2023 году Рыбакина дошла до финала Australian Open, проиграв Соболенко.

Соболенко 27 лет, она является первой ракеткой мира. На счету спортсменки 20 титулов WTA. На турнирах Большого шлема Соболенко побеждала три раза - дважды на Australian Open (2023, 2024) и один раз на US Open (2024).

Соревнование в Цинциннати проводится на покрытии "хард" и относится к категории WTA 1 000, престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир WTA. Из россиянок турнир выигрывали Вера Звонарева (2006), Анна Чакветадзе (2007), Надежда Петрова (2008) и Мария Шарапова (2011).