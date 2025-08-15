Битва за будущее. "Спартак" и "Зенит" постараются исправиться за неудачный старт сезона

Встреча команд пройдет н а"Лукойл-Арене" и начнется в 17:30 мск

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Программа пятого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) стартует в субботу тремя матчами. В центральной встрече тура встретятся московский "Спартак" и петербургский "Зенит", которые начали сезон неудачно.

Матч между "Спартаком" и "Зенитом" пройдет на "Лукойл-Арене" в Москве и начнется в 17:30 мск. Петербургская команда занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 5 очков в 4 матчах. Красно-белые с 4 очками располагаются на 11-й позиции. "Спартак" подходит к матчу с серией из трех матчей без побед в РПЛ, всего за шесть игр во всех турнирах красно-белые одержали две победы при трех поражениях и одной ничьей. "Зенит" также подходит к матчу с серией из трех игр без побед в чемпионате, в активе петербургской команды три победы, две ничьих и одно поражение в шести матчах во всех турнирах.

После такого неудачного старта сезона может встать вопрос о судьбе тренеров "Спартака" и "Зенита". Положение главного тренера петербургской команды Сергея Семака выглядит более прочным - он шесть раз приводил сине-бело-голубых к победе в чемпионате и пользуется большим доверием руководства. Работа же Деяна Станковича в "Спартаке" вызывает очень большие вопросы у общественности, а в СМИ уже начали публиковаться новости о потенциальных кандидатах на смену сербу.

"Это равный для "Спартака" соперник, поражение от него не будет трагедией, - высказал в разговоре с ТАСС мнение о предстоящем матче бывший футболист красно-белых Валерий Гладилин. - Сейчас идет становление команды, ищутся новые варианты игры, такое происходит и у "Зенита" с "Динамо", потому что пришли новые футболисты. Станкович как хороший специалист показал себя в прошлом году, когда выиграли несколько матчей подряд, показывали хорошую игру. Исполнителей добавилось, но он не может найти варианты, когда много хороших футболистов, определиться с составом - проблема".

Пока под вопросом участие в матче основных футболистов "Спартака" Маркиньоса, Жедсона Фернандеша и Ливая Гарсии. Они не приняли участие в игре Фонбет - Кубка России с махачкалинским "Динамо" (1:1, 3:4 по пенальти). Вернется в состав защитник Даниил Хлусевич, который пропустил матч предыдущего тура РПЛ с "Локомотивом" (2:4) из-за дисквалификации. Пока также недоступен полузащитник Тео Бонгонда, он только недавно вернулся в расположение "Спартака" для продолжения восстановления. У "Зенита" с травмированными значительно лучше, пока под вопросом может быть участие защитника Вячеслава Караваева.

Бывший футболист "Зенита" Игорь Семшов не считает предстоящий матч дуэлью Станковича и Семака, но видит психологическое преимущество у петербургской команды. "Мне кажется, что это дуэль именно команд, победа для которых будет очень важна. На первом месте будет стоять результат, а не игра, - сказал Семшов ТАСС. - Конечно, с двух сторон классные футболисты в атаке, голы должны быть, но первоначально будут все думать об обороне. Мне кажется, что один мяч решит итог встречи, много голов не будет". Прошлый матч между "Спартаком" и "Зенитом" в Москве завершился победой красно-белых со счетом 2:1, в последний раз петербуржцы на выезде побеждали "Спартак" в РПЛ 20 августа 2023 года (3:1).

"Локомотив" должен укрепить лидерство

В первом матче тура лидер РПЛ московский "Локомотив" на выезде сыграет с калининградской "Балтикой", встреча начнется в 15:00 мск. После четырех туров железнодорожники являются единоличными лидерами чемпионата России с 12 очками из 12 возможных. "Балтика" начала сезон неплохо, калининградцы с 8 очками располагаются на 5-й позиции.

Команды на этой неделе также встретились в Кубке России, "Локомотив" на своем поле одержал победу со счетом 2:0. В "Локомотиве" второй сезон подряд яркую игру показывает 20-летний полузащитник Алексей Батраков. В этом сезоне футболист забил 8 мячей в 6 матчах во всех турнирах.

Также в субботу грозненский "Ахмат" дома сыграет с самарскими "Крыльями Советов", матч начнется в 20:30 мск. Эта игра станет третьей для "Ахмата" под руководством Станислава Черчесова, который возглавил команду 6 августа. Сначала грозненцы обыграли "Зенит" (1:0) в РПЛ, а затем уступили "Оренбургу" (1:2) в Кубке России. "Ахмат" занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 3 очка. "Крылья Советов" с 8 очками располагаются на 3-й позиции. У самарской команды в этом сезоне активен арендованный у "Локомотива" нападающий Вадим Раков, 20-летний футболист забил 4 мяча в 4 матчах РПЛ.

Программа пятого тура РПЛ продолжится в воскресенье. В этот день состоятся игры "Акрон" - "Оренбург", "Рубин" - "Ростов", "Динамо" (Москва) - ЦСКА и "Краснодар" - "Сочи". 18 августа пройдет матч "Пари Нижний Новгород" - "Динамо" (Махачкала).