Испанец победил со счетом 6:3, 4:6, 7:5

ВАШИНГТОН, 16 августа. /ТАСС/. Россиянин Андрей Рублев уступил испанцу Карлосу Алькарасу в четвертьфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии "Мастерс" в Цинциннати (США, штат Огайо).

Встреча закончилась со счетом 6:3, 4:6, 7:5 в пользу Алькараса, посеянного на турнире под вторым номером и являющегося второй ракеткой мира. У Рублева был девятый номер посева. В полуфинале Алькарас сыграет с победителем матча между американцем Беном Шелтоном (пятый номер посева) и представителем Германии Александром Зверевым (третий).

Рублеву 27 лет, он занимает 11-е место в мировом рейтинге. На счету россиянина 17 титулов ATP. На турнирах Большого шлема теннисист не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте, а в составе команды России выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.

Алькарасу 22 года, в 2022 и 2023 годах он был первой ракеткой мира в общей сложности 36 недель. На счету испанца 21 титул ATP. Теннисист является серебряным призером Олимпийских игр 2024 года в Париже в одиночном разряде. Спортсмен пять раз побеждал на турнирах Большого шлема: он дважды выиграл Roland Garros (2024, 2025) и Уимблдон (2023, 2024) и один раз - US Open (2022).

Турнир в Цинциннати относится к категории "Мастерс", престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Соревнования, которые проходят на покрытии "хард", завершатся 18 августа. Призовой фонд турнира составляет $9,1 млн. Его действующим победителем является лидер мирового рейтинга итальянец Янник Синнер.