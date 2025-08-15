В четвертьфинале россиянка победила Варвару Грачеву, представляющую Францию

ВАШИНГТОН, 16 августа. /ТАСС/. Россиянка Вероника Кудерметова обыграла представительницу Франции Варвару Грачеву в четвертьфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Цинциннати (США, штат Огайо).

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:2 в пользу Кудерметовой, которая выступает на турнире без номера посева. Грачева пробилась на турнир через квалификацию. В полуфинале Кудерметова сыграет с победительницей матча между итальянкой Жасмин Паолини (седьмой номер посева) и американкой Коко Гауфф (второй).

Кудерметовой 28 лет, она занимает 36-е место в рейтинге WTA. Россиянка выиграла два турнира под эгидой организации в одиночном разряде. В 2022 году она дошла до четвертьфинала Roland Garros, показав лучший результат на турнирах Большого шлема. В составе сборной России теннисистка стала обладательницей Кубка Билли Джин Кинг (2021). В паре Кудерметова выиграла девять титулов, включая победы на Итоговом турнире WTA (2022) и Уимблдоне (2025).

Грачевой 25 лет, до июня 2023 года она выступала за Россию. В мировом рейтинге спортсменка занимает 103-е место, на ее счету нет титулов WTA. Лучшим результатом теннисистки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Roland Garros (2024).

Соревнование в Цинциннати проводится на покрытии "хард" и относится к категории WTA 1 000, престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир WTA. Победительницей в 2024 году стала белоруска Арина Соболенко. Из россиянок турнир выигрывали Вера Звонарева (2006), Анна Чакветадзе (2007), Надежда Петрова (2008) и Мария Шарапова (2011).