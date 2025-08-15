Английская премьер-лига расследует расистское поведение болельщика "Ливерпуля"

Матч первого тура чемпионата Англии между "Ливерпулем" и "Борнмутом" был прерван на несколько минут из-за расистских оскорблений в адрес футболиста "Борнмута" Антуана Семеньо

ЛОНДОН, 16 августа. /ТАСС/. Руководство Английской премьер-лиги (АПЛ) начало расследование эпизода проявления расизма со стороны болельщика "Ливерпуля" во время первого матча нового сезона чемпионата Англии по футболу. Заявление АПЛ приводит телеканал Sky News.

Инцидент произошел в матче между "Ливерпулем" и "Борнмутом" (4:2), который прошел на домашней арене "Ливерпуля". Игра была прервана в середине первого тайма и возобновлена спустя несколько минут. По информации портала The Touchline, болельщик "Ливерпуля" в инвалидной коляске оскорбил ганского нападающего "Борнмута" Антуана Семеньо.

"Матч между "Ливерпулем" и "Борнмутом" был временно приостановлен после сообщения о дискриминационных оскорблениях со стороны болельщиков в адрес Антуана Семеньо. Инцидент на "Энфилде" будет расследован, мы выражаем поддержку игроку и обоим клубам. Расизму нет места ни в нашей игре, ни в обществе", - говорится в заявлении АПЛ.