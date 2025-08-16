Футболист "Краснодара" Перрен рассказал о различиях чемпионатов Франции и России

Ранее французский полузащитник выступал за "Осер"

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. В Мир - Российская премьер-лиге (РПЛ) более техничный футбол, чем в чемпионате Франции, при этом в обоих турнирах много команд высокого уровня. Такое мнение ТАСС высказал французский полузащитник "Краснодара" Гаэтан Перрен.

Перрен перешел в "Краснодар" из "Осера" 23 июля. В прошлом сезоне он стал лучшим ассистентом чемпионата Франции.

"Я думаю, что РПЛ - хорошая лига. Команды здесь все хорошего уровня, с каждым соперником нужно бороться в каждой игре. Я очень хочу проявить себя в РПЛ, больше играть, побеждать и помогать команде. В чем различие от чемпионата Франции? Я бы сказал, что РПЛ по сравнению с чемпионатом Франции более технична, тут большее значение имеет уровень техники футболистов. Лиги разные, при этом уровень футболистов и команд в обоих турнирах хороший. Хотя мне нужно еще больше провести матчей, чтобы мог оценить все точнее", - сказал Перрен.