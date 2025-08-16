По словам спортсменки, она стала иначе настраиваться на соревнования после Игр

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Российская батутистка Анжела Бладцева поменяла свой подход к настрою на соревнования после выступления на Олимпиаде в Париже. Об этом она рассказала ТАСС.

В 2024 году Бладцева стала пятой в прыжках на батуте на Олимпиаде.

"Олимпиада намного меня изменила в плане того, как готовиться к соревнованиям. Я поняла, что надо себя по-другому настраивать. Я на Олимпиаде чувствовала себя так же, как и на других соревнованиях, у меня не было волнения, просто был другой подход", - сказала Бладцева.