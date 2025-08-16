Пропустившие прошлый сезон фигуристы Артемьева и Брюханов получат допуск к соревнованиям

Юлия Артемьева и Алексей Брюханов пропустили прошлый сезон по медицинским показаниям

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Фигуристы Юлия Артемьева и Алексей Брюханов, выступающие в спортивных парах, смогут получить доступ для участия в российских соревнованиях в предстоящем сезоне. Об этом ТАСС рассказал тренер пары Павел Слюсаренко.

Прошлый сезон спортсмены полностью пропустили по медицинским показаниям.

"Юлия и Алексей в сезон выйдут с этапов Гран-при. Допуск у них будет", - рассказал Слюсаренко.

Артемьевой 20 лет, Брюханову 23 года. Они являются бронзовыми призерами финала Гран-при России 2024 года. На чемпионате России 2024 года, где они исполнили четверной подкрут, спортсмены заняли пятое место.