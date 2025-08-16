Аргентинский футболист получил повреждение 3 августа в матче против "Некаксы"

ВАШИНГТОН, 16 августа. /ТАСС/. Аргентинский футболист "Интер Майами" Лионель Месси восстановился от мышечной травмы правой ноги и тренируется вместе с командой. Об этом сообщил главный тренер "Интер Майами" Хавьер Маскерано, комментарий которого приводит телеканал ESPN.

Месси получил травму в матче Кубка лиг против мексиканской "Некасы" (2:2, 5:4 - после серии пенальти), который прошел в ночь на 3 августа.

"С Лео все в порядке, - сказал Маскерано. - Он тренируется с командой со среды. Мы полагаем, что если ничего необычного не произойдет, то он будет вызван на завтрашний матч".

В ночь на 17 августа "Интер Майами" проведет домашний матч регулярного чемпионата Главной футбольной лиги (MLS) против "Лос-Анджелес Гэлакси". С 18 голами Месси возглавляет список бомбардиров турнира в нынешнем сезоне.