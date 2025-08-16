Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков пропустили прошлый сезон из-за травмы партнерши

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Фигуристка Екатерина Чикмарева, выступающая в парном катании с Матвеем Янченковым, полностью восстановилась после травмы. Об этом ТАСС рассказал тренер спортсменов Павел Слюсаренко.

Чикмарева и Янченков пропустили прошлый сезон из-за травмы партнерши.

"Катя восстановилась полностью, тренируется на максимум, - рассказал Слюсаренко. - На тренировках они с Матвеем уже все делают, накатывают фрагменты программ. Надеемся, что федерация нас пригласит на прокаты, и все их увидят в сентябре".

Чикмаревой 18 лет, Янченкову - 21 год. Они являются бронзовыми призерами чемпионата России 2024 года.