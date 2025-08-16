Карен Хачанов по итогам турнира ATP в Цинциннати станет первой ракеткой России

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Карен Хачанов по последним результатам является самым стабильным российским теннисистом, однако сильнейшего могут выявить только очные матчи. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Александр Каливод.

По итогам турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Цинциннати Хачанов станет первой ракеткой России.

"Карен по своим результатам сейчас точно является самым стабильным российским игроком. Но говорить о том, что он сейчас самый сильный наш теннисист, рано. Андрей Рублев и Даниил Медведев еще не сказали последнего слова, так что сильнейшего можно выявить только в очных матчах", - сказал Каливод.