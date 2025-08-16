Шведский защитник Классон рассказал, почему решил перейти в "Динамо", а не в "Спартак"

Ранее хоккеист на протяжении трех сезонов выступал за московский ЦСКА

МИНСК, 16 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Шведский защитник московского хоккейного клуба "Динамо" Фредрик Классон при выборе между этой командой и столичным "Спартаком" держал в уме успехи бело-голубых в последних сезонах. Об этом он рассказал ТАСС.

Классон перешел в "Динамо" после трех лет игры за ЦСКА, с которым завоевал Кубок Гагарина в 2023 году.

"У меня были переговоры со "Спартаком", был выбор между "Спартаком" и "Динамо". Но я хочу выиграть кубок здесь, я счастлив оказаться тут, - сказал Классон. - Я выбрал "Динамо" по большей части из-за игроков, здесь много сильных хоккеистов".

"То, что тренер работает так долго, говорит о постоянстве и стабильности. В прошлом году команда дошла довольно далеко, и я думаю, что в этом сезоне у "Динамо" есть шанс выиграть титул", - добавил собеседник агентства.

В прошлом сезоне "Динамо" дошло до полуфинала Кубка Гагарина.