Анастасия Кретова подписала контракт с университетом Канзаса в США

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Решение бегуньи из Челябинской области Анастасии Кретовой уехать на учебу в США стало огромным разочарованием для ее личного тренера Андрея Трегубова. Об этом он рассказал ТАСС.

Ранее победительница юниорского первенства России (до 20 лет) в эстафете 4x400 м и бронзовый призер соревнования в беге на 400 м Кретова сообщила в соцсетях, что подписала контракт с университетом штата Канзас (США).

"Если сказать, что я разочарован решением Анастасии переехать в США, то это не сказать ничего, у меня нет слов, - признался Трегубов. - Хотя год назад у меня с ней уже был разговор на эту тему, и я пытался до нее донести, что лучше тренироваться здесь, но, получается, не смог найти нужных слов".

В конце прошлого года уехали на учебу в США прыгуны с шестом Александр Соловьев и Олег Ананьев. Тренер считает, что эти спортсмены, тренируясь за океаном, не сумели пока достичь какого-то прорыва в результатах.

"Настя в понедельник уезжает, утром перед отъездом мы с ней встретимся. Конечно, мы будем продолжать и дальше общаться. Я с ней 10 лет работал, она ко мне пришла еще маленькой девочкой. И как только она выполнила норматив мастера спорта, как только мы пришли к тому, с чего можно по-настоящему начинать, Анастасия решила уехать. Я ее оберегал от излишних нагрузок не для американцев, а чтобы продуктивно в дальнейшем работать с ней и достигать результата", - добавил тренер.

"Когда она в этом году стала третьей на первенстве России на 400-метровке, то проиграла только по своей глупости, разница всего в 0,3 секунды была. Там много недоработок было, это точно не ее предел", - заключил собеседник ТАСС.