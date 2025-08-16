22 российских лучника получили визы для участия в юниорском чемпионате мира в Канаде

Соревнования пройдут с 17 по 24 августа

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Все 22 российских стрелка из лука, заявленных для участия в юниорском чемпионате мира в Канаде, получили въездные визы в эту страну. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России Владимир Ешеев.

Первенство мира для спортсменов возрастом не старше 18 лет и 21 года пройдет в канадском Виннипеге с 17 по 24 августа.

"Визы в Канаду получил 31 человек, 22 спортсмена и тренеры, - рассказал Ешеев. - Определенные проблемы были с получением виз, но они решились в итоге. Никому из визах не было отказано".

Как сообщил собеседник ТАСС, российские спортсмены и тренеры вылетели на соревнования в Виннипег в пятницу. В Канаде они будут выступать в нейтральном статусе.

На юниорский ЧМ-2025 заявлены выступающие в классическом луке Максим Малафеев, Павел Семенов, Виолетта Елоева, София Румянцева, Александра Цыденова (все - до 18 лет), Али Лобашев, Батор Ширабцынгуев, Вадим Танчев, Бальжин Дамдинова, Жалгарма Данцаранова и Мария Тараярова (все - до 21 года).

В стрельбе из блочного лука будут соревноваться Чингиз Абидуев, Андрей Архипов, Тимур Дымбрыылов, Арюна Эрдыниева, Александра Гладкова, Ксения Тимерхазиева (все - до 18 лет), Марк Рогов, Илья Силаев, Галина Добролежа, Милана Мурзина и София Мун (все - до 21 года).