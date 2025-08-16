По итогам турнира ATP в Цинциннати Карен Хачанов займет 10-е место в мировом рейтинге

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Россиянин Карен Хачанов заслуженно вернется в топ-10 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Такое мнение ТАСС высказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

По итогам турнира ATP в Цинциннати Хачанов займет 10-е место в мировом рейтинге и станет 1-й ракеткой России. Лучшей его позицией в рейтинге ATP было 8-е место в 2019 году.

"Уровень игры Карена абсолютно соответствует топ-10 мирового рейтинга. Это абсолютно заслуженный результат, потому что в последнее время он хорошо играл, обыгрывал сильных соперников. Надеюсь, что он сумеет восстановиться к Открытому чемпионату США (US Open) и показать там достойный результат", - сказал Ольховский.

Открытый чемпионат США пройдет с 24 августа по 7 сентября.