В течение 48 часов любой клуб КХЛ может предложить игроку продолжить карьеру в его системе

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Московский хоккейный клуб "Спартак" поместил нападающего Николая Голдобина в список отказов. Об этом сообщила пресс-служба красно-белых.

В течение 48 часов любой клуб Фонбет - Континентальной хоккейной лиги может предложить игроку продолжить карьеру в его системе.

Голдобину 29 лет, за "Спартак" он выступает с 2023 года. В московский клуб игрок перешел в результате обмена из магнитогорского "Металлурга". В феврале 2024 года нападающий установил новый рекорд "Спартака" по числу очков за сезон, превзойдя достижение Александра Кожевникова. В прошлом сезоне Голдобин стал лучшим бомбардиром (54) и ассистентом (33) команды в регулярном чемпионате КХЛ, а также разделил первое место в списке лучших бомбардиров клуба в плей-офф, набрав 12 очков.

В 2014 году Голдобин был выбран под общим 27-м номером на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) клубом "Сан-Хосе". Позднее он также защищал цвета "Ванкувера".

В прошлом сезоне "Спартак" стал третьим в турнирной таблице Западной конференции по итогам регулярного чемпионата КХЛ и дошел до четвертьфинала Кубка Гагарина, проиграв уфимскому "Салавату Юлаеву" (3-4).