Защитник покинул клуб после истечения срока контракта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 августа. /ТАСС/. Баскетболист Алексей Швед покинул петербургский баскетбольный клуб "Зенит" в связи с истечением срока контракта. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Игрок выступал за "Зенит" с января. Вместе с командой он стал победителем регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ и дошел до финала плей-офф, проиграв в решающей серии московскому ЦСКА. В общей сложности Швед провел 33 матча, набирая в среднем 9 очков и делая 5,1 передачи.

Агент баскетболиста Обрад Фимич сообщил "Спорт-Экспрессу", что игрок не намерен завершать профессиональную карьеру в текущее межсезонье и хочет продолжить выступление в Единой лиге ВТБ.

Шведу 36 лет. Ранее он выступал в Единой лиге ВТБ за подмосковные "Химки" и московский ЦСКА. Защитник дважды становился лучшим снайпером Единой лиги ВТБ, дважды признавался самым ценным игроком по итогам сезона, четыре раза участвовал в Матчах всех звезд. В Национальной баскетбольной ассоциации Швед выступал за клубы "Миннесота", "Филадельфия", "Хьюстон" и "Нью-Йорк". С октября 2023 года по декабрь 2024-го баскетболист защищал цвета китайского "Шаньси Лунгс".