16 августа "Спартак" объявил, что отправил форварда на драфт отказов

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Московский хоккейный клуб "Спартак" имел основания для того, чтобы отправить нападающего команды Николая Голдобина в список отказов. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион, трехкратный чемпион СССР в составе "Спартака" Борис Майоров.

В субботу было объявлено, что "Спартак" поместил Голдобина в список отказов. В течение 48 часов любой клуб Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) может предложить игроку продолжить карьеру в его системе.

"Это клуб решает, тренерский штаб. Я не знаю внутренних дел, но уверен, что решение было принято в интересах клуба и были основания с ним расстаться, - сказал Майоров. - Да, он внес вклад в историю клуба. Но на прошлых успехах нельзя ехать: надо каждый день доказывать на льду и хотеть играть в "Спартаке". Жизнь и у Голдобина, и у "Спартака" на этом не остановилась, идем вперед. Что-то забыли, что-то будут помнить".

29-летний Голдобин выступает за "Спартак" с 2023 года. В московский клуб игрок перешел в результате обмена из магнитогорского "Металлурга". В феврале 2024 года нападающий установил новый рекорд "Спартака" по числу очков за сезон, превзойдя достижение Александра Кожевникова. В прошлом сезоне Голдобин стал лучшим бомбардиром (54) и ассистентом (33) команды в регулярном чемпионате КХЛ, а также разделил первое место в списке лучших бомбардиров клуба в плей-офф, набрав 12 очков.