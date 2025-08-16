Жедсон Фернандеш и Маркиньос сыграют за "Спартак" в матче РПЛ с "Зенитом"

Игроки на этой неделе пропустили матч Кубка России с махачкалинским "Динамо" из-за небольших проблем со здоровьем

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Полузащитники Жедсон Фернандеш и Маркиньос попали в стартовый состав московского "Спартака" на матч пятого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским "Зенитом". Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

Матч пройдет на "Лукойл-Арене" в субботу и начнется в 17:30 мск.

Маркиньос и Фернандеш пропустили матч группового этапа "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России с махачкалинским "Динамо" (1:1, 3:4 по пенальти) из-за небольших проблем со здоровьем. Также в состав вошли вратарь Александр Максименко, полевые игроки Алексис Дуарте, Срджан Бабич, Руслан Литвинов, Даниил Денисов, Наиль Умяров, Кристофер Мартинс, Эсекьель Барко и Манфред Угальде.