Их игроков, не считающихся легионерами, в стартовый состав петербургской команды попали вратарь Денис Адамов, защитники Нуралы Алип и Дуглас Сантос

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Петербургский "Зенит" выйдет на матч пятого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским "Спартаком" без полевых футболистов, родившихся в России. Стартовый состав опубликован пресс-службой "Зенита".

Встреча пройдет на "Лукойл-Арене" в Москве и начнется в 17:30 мск.

Ворота "Зенита" будет защищать Денис Адамов, который проведет первый матч в текущем сезоне РПЛ. Из полевых игроков в стартовый состав попали Дуглас Сантос, Ваня Дркушич, Нуралы Алип, Вильмар Барриос, Вендел, Жерсон, Луис Энрике, Густаво Мантуан, Педро и Матео Кассьерра.

С сезона-2022/23 в РПЛ клубы не могут вносить в заявку более 13 иностранных футболистов и выпускать на поле более 8 легионеров. Игроки из ЕАЭС в число легионеров не входят. Алип является представителем Казахстана. Дуглас Сантос имеет российский паспорт и не считается легионером.

После 4 туров "Зенит" набрал 5 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице. "Спартак" с 4 очками располагается на 11-й строчке.