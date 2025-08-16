"Локомотив" потерял первые очки в сезоне РПЛ, сыграв вничью с "Балтикой"

КАЛИНИНГРАД, 16 августа. /ТАСС/. Футболисты калининградской "Балтики" и московского "Локомотива" сыграли вничью со счетом 1:1 в матче пятого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Калининграде.
В составе "Балтики" мяч забил Брайан Хиль (3-я минута). У "Локомотива" отличился Николай Комличенко (80). Для Хиля этот мяч стал четвертым в пяти встречах. Комличенко забил первый гол за "Локомотив".
"Локомотив" потерял первые очки в чемпионате. Столичная команда стартовала с четырех побед подряд и с 13 очками лидирует в турнирной таблице. "Балтика" набрала 9 очков и располагается на 3-й строчке, не потерпев ни одного поражения.
В следующем туре "Локомотив" 23 августа примет "Ростов", "Балтика" днем позже на выезде сыграет с "Сочи".
1
"Локомотив"
5
4
1
0
13
13
6
7
2
"Краснодар"
4
3
0
1
9
5
2
4
3
"Балтика"
5
2
3
0
9
9
5
4
4
"Крылья Советов"
4
2
2
0
8
8
3
5
5
ЦСКА
4
2
2
0
8
8
3
5
6
"Рубин"
4
2
1
1
7
7
8
-1
7
"Акрон"
4
1
3
0
6
7
3
4
8
"Зенит"
4
1
2
1
5
5
5
0
9
"Динамо" М
4
1
2
1
5
3
3
0
10
"Динамо" Мх
4
1
2
1
5
3
3
0
11
"Спартак"
4
1
1
2
4
4
8
-4
12
"Ахмат"
4
1
0
3
3
2
5
-3
13
"Ростов"
4
1
0
3
3
3
7
-4
14
"Оренбург"
4
0
2
2
2
3
5
-2
15
"Сочи"
4
0
1
3
1
2
10
-8
16
"Пари НН"
4
0
0
4
0
2
9
-7