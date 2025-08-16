16 августа, 16:55
Футбол в России

"Локомотив" потерял первые очки в сезоне РПЛ, сыграв вничью с "Балтикой"

Встреча прошла в Калининграде и завершилась со счетом 1:1

КАЛИНИНГРАД, 16 августа. /ТАСС/. Футболисты калининградской "Балтики" и московского "Локомотива" сыграли вничью со счетом 1:1 в матче пятого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Калининграде.

В составе "Балтики" мяч забил Брайан Хиль (3-я минута). У "Локомотива" отличился Николай Комличенко (80). Для Хиля этот мяч стал четвертым в пяти встречах. Комличенко забил первый гол за "Локомотив".

"Локомотив" потерял первые очки в чемпионате. Столичная команда стартовала с четырех побед подряд и с 13 очками лидирует в турнирной таблице. "Балтика" набрала 9 очков и располагается на 3-й строчке, не потерпев ни одного поражения.

В следующем туре "Локомотив" 23 августа примет "Ростов", "Балтика" днем позже на выезде сыграет с "Сочи".

Чемпионат России по футболу сезона-2025/26

1

"Локомотив"

5

4

1

0

13

13

6

7

2

"Краснодар"

4

3

0

1

9

5

2

4

3

"Балтика"

5

2

3

0

9

9

5

4

4

"Крылья Советов"

4

2

2

0

8

8

3

5

5

ЦСКА

4

2

2

0

8

8

3

5

6

"Рубин"

4

2

1

1

7

7

8

-1

7

"Акрон"

4

1

3

0

6

7

3

4

8

"Зенит"

4

1

2

1

5

5

5

0

9

"Динамо" М

4

1

2

1

5

3

3

0

10

"Динамо" Мх

4

1

2

1

5

3

3

0

11

"Спартак"

4

1

1

2

4

4

8

-4

12

"Ахмат"

4

1

0

3

3

2

5

-3

13

"Ростов"

4

1

0

3

3

3

7

-4

14

"Оренбург"

4

0

2

2

2

3

5

-2

15

"Сочи"

4

0

1

3

1

2

10

-8

16

"Пари НН"

4

0

0

4

0

2

9

-7

  

Российский футбол