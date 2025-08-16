Российские волейболистки обыграли сборную Белоруссии в товарищеском матче

МИНСК, 16 августа. /ТАСС/. Женская сборная России по волейболу обыграла команду Белоруссии в товарищеском матче. Встреча прошла в Минске.
Матч завершился со счетом 3-0 (25:18, 25:21, 25:23).
Следующая встреча между сборными России и Белоруссии состоится в Минске 17 августа.
28 февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. 1 марта 2022 года Международная федерация волейбола (FIVB) отстранила от международных турниров сборные и клубы из России и Белоруссии.