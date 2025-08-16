Игрок получил травму в июне в матче за сборную Демократической Республики Конго

ТАСС, 16 августа. Футболист московского "Спартака" Тео Бонгонда сможет вернуться на поле через две недели. Об этом он сообщил "Спорт-Экспрессу".

Бонгонда повредил ахиллово сухожилие в товарищеском матче за сборную Демократической Республики Конго с командой Мали (1:0), который прошел 5 июня.

"Две недели", - ответил Бонгонда на вопрос о сроках своего возвращения на поле.

Бонгонда 29 лет, он перешел в "Спартак" в 2023 году. В прошлом сезоне Мир - Российской премьер-лиги футболист провел 27 матчей, в которых забил 7 мячей и сделал 3 голевые передачи.