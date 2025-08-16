Встреча в Москве завершилась со счетом 2:2

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Футболисты московского "Спартака" и петербургского "Зенита" сыграли вничью со счетом 2:2 в матче пятого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Лукойл-Арене" в Москве.

В составе "Зенита" забитыми мячами отметились Матео Кассьерра (15-я минута) и Александр Соболев (63). У "Спартака" отличились Маркиньос (18) и Жедсон Фернандеш (38).

"Зенит" с 50-й минуты играл в меньшинстве из-за удаления Дугласа Сантоса, получившего две желтые карточки. В эпизоде перед первым голом "Зенита" вратарь "Спартака" Александр Максименко отразил удар с пенальти в исполнении Кассьерры. На 88-й минуте полузащитник "Спартака" Эсекьель Барко не реализовал 11-метровый, допустив нарушение правил при его исполнении. Аргентинец коснулся мяча два раза.

Соболев забил свой первый мяч в ворота "Спартака" после перехода в "Зенит". Нападающий выступает за команду из Санкт-Петербурга с августа прошлого года, за красно-белых он играл с 2020 года и в составе столичной команды стал обладателем Кубка России сезона-2021/22. Жедсон Фернандеш впервые отличился за "Спартак".

"Спартак" и "Зенит" не могут победить в РПЛ на протяжении четырех матчей. Столичная команда на этом отрезке потерпела два поражения и дважды сыграла вничью. "Зенит" три встречи свел вничью и один раз проиграл. "Спартак" набрал 5 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице, "Зенит" с 6 очками располагается на 8-й строчке.

В следующем туре "Спартак" на выезде сыграет с казанским "Рубином", "Зенит" примет махачкалинское "Динамо". Обе встречи пройдут 23 августа.