МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Футболисты московского "Спартака" и петербургского "Зенита" сыграли вничью со счетом 2:2 в матче пятого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Лукойл-Арене" в Москве.
В составе "Зенита" забитыми мячами отметились Матео Кассьерра (15-я минута) и Александр Соболев (63). У "Спартака" отличились Маркиньос (18) и Жедсон Фернандеш (38).
"Зенит" с 50-й минуты играл в меньшинстве из-за удаления Дугласа Сантоса, получившего две желтые карточки. В эпизоде перед первым голом "Зенита" вратарь "Спартака" Александр Максименко отразил удар с пенальти в исполнении Кассьерры. На 88-й минуте полузащитник "Спартака" Эсекьель Барко не реализовал 11-метровый, допустив нарушение правил при его исполнении. Аргентинец коснулся мяча два раза.
Соболев забил свой первый мяч в ворота "Спартака" после перехода в "Зенит". Нападающий выступает за команду из Санкт-Петербурга с августа прошлого года, за красно-белых он играл с 2020 года и в составе столичной команды стал обладателем Кубка России сезона-2021/22. Жедсон Фернандеш впервые отличился за "Спартак".
"Спартак" и "Зенит" не могут победить в РПЛ на протяжении четырех матчей. Столичная команда на этом отрезке потерпела два поражения и дважды сыграла вничью. "Зенит" три встречи свел вничью и один раз проиграл. "Спартак" набрал 5 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице, "Зенит" с 6 очками располагается на 8-й строчке.
В следующем туре "Спартак" на выезде сыграет с казанским "Рубином", "Зенит" примет махачкалинское "Динамо". Обе встречи пройдут 23 августа.
1
"Локомотив"
5
4
1
0
13
13
6
7
2
"Краснодар"
4
3
0
1
9
5
2
4
3
"Балтика"
5
2
3
0
9
9
5
4
4
"Крылья Советов"
4
2
2
0
8
8
3
5
5
ЦСКА
4
2
2
0
8
8
3
5
6
"Рубин"
4
2
1
1
7
7
8
-1
7
"Акрон"
4
1
3
0
6
7
3
4
8
"Зенит"
5
1
3
1
6
7
7
0
9
"Динамо" М
4
1
2
1
5
3
3
0
10
"Динамо" Мх
4
1
2
1
5
3
3
0
11
"Спартак"
5
1
2
2
5
6
10
-4
12
"Ахмат"
4
1
0
3
3
2
5
-3
13
"Ростов"
4
1
0
3
3
3
7
-4
14
"Оренбург"
4
0
2
2
2
3
5
-2
15
"Сочи"
4
0
1
3
1
2
10
-8
16
"Пари НН"
4
0
0
4
0
2
9
-7