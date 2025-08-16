По мнению помощника главного тренера красно-белых, сейчас все складывается против команды

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" переживает период, когда все идет против него, однако рано или поздно он завершится. Такое мнение журналистам высказал помощник главного тренера "Спартака" Ненад Сакич.

"Спартак" дома сыграл вничью с петербургским "Зенитом" со счетом 2:2 в матче пятого тура Мир - Российской премьер-лиги. Главный тренер красно-белых Деян Станкович не пришел на пресс-конференцию.

"Команда играла отлично, делала все, что мы готовили. "Спартак" доминировал на поле, создавал моменты. К сожалению, не смогли реализовать большее количество возможностей. Сейчас такой период, когда все идет против нас. Но уверен, что рано или поздно это закончится. Надеюсь, что как можно раньше", - сказал Сакич.

"Спартак" не может выиграть в РПЛ на протяжении четырех матчей (два поражения, две ничьих). "Спартак" набрал 5 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата.