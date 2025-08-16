По словам португальца, на него не давит сумма его трансфера

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Португалец Жедсон Фернандеш старается не придавать значения тому, что является самым дорогим футболистом в истории московского "Спартака". Об этом он рассказал журналистам после матча Мир - Российской премьер-лиги с "Зенитом" (2:2), в котором полузащитник забил дебютный мяч за красно-белых.

Жедсон Фернандеш перешел в "Спартак" из турецкого "Бешикташа" в конце июля, сумма трансфера составила более €20 млн.

"Нет, давления никакого нет, я такой же игрок, как и остальные. Вопрос не в цене, которую за меня заплатили, а в работе, которую мы должны делать. Я командный игрок, важно только то, как мы играем и выступаем за команду", - сказал 26-летний Фернандеш.