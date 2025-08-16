Анна Щербакова рассказала, что пока не видит себя в роли тренера

По словам спортсменки, сейчас она не хочет вновь "закрываться на катке"

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова на данный момент не видит себя в роли тренера. Об этом она рассказала на фан-встрече в рамках Ночи московского спорта.

Щербакова не выступала на официальных соревнованиях с Олимпиады 2022 года.

"Я сейчас учусь на тренера, но при этом не могу сказать, что у меня есть какие-то конкретные планы на эту профессию. То есть я провожу мастер-классы, проводила сборы несколько раз. В своем ритме жизни я не вижу себя тренером, потому что после спорта, когда ты 24 часа в сутки погружен в фигурное катание, сейчас столько всего нового открылось передо мной, что хочется все попробовать, все посмотреть, какая она жизнь за пределами катка, и это все настолько увлекательно", - сказала Щербакова.

"На данный момент не могу представить, что я снова закроюсь на катке, потому что работа тренера это как раз-таки весь тот же самый путь спортсмена, только со многими-многими спортсменами. Надо с каждым это проходить, проживать. И мне кажется, что сейчас я еще не готова снова в это все окунуться, погрузиться. Возможно, когда-то я к этому приду, это не исключаю, но на данный момент нет", добавила она.

Щербаковой 21 год, она является обладательницей золотой награды Олимпиады 2022 года. В ее активе также победы на чемпионатах мира (2021) и Европы (2022), серебряная медаль европейского первенства (2020).