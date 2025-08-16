Они продемонстрировали свое мастерство в рамках форума "Каратэ и Общество"

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Каратисты продемонстрировали свое мастерство на Кубке мира мастеров в рамках форума "Каратэ и Общество". Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В пятницу форум начался с деловой программы, в рамках которой участники из различных стран мира обсудили паттерны воспитания подрастающего поколения, передачу опыта, а также объединение спортсменов из разных стран и континентов благодаря карате.

В субботу в Москве стартовал Кубок мира мастеров, где участники форума уже на татами продемонстрировали свое мастерство в самых разных дисциплинах, включая контактные.

Форум "Каратэ и Общество" проходит в Москве. По словам организаторов, он призван объединить представителей разных стилей, организаций и стран.