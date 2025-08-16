Глейхенгауз: российским фигуристам будет сложно после возвращения к международным стартам

Российские фигуристы отстранены от участия в международных соревнованиях с 2022 года

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Российским фигуристам будет сложно показывать результаты, которые у них были до отстранения, после возвращения на международную арену. Такое мнение на фан-встрече в рамках Ночи московского спорта высказал тренер группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз.

Российские фигуристы отстранены от участия в международных соревнованиях с 2022 года.

"Уровень не упал, мы достойно провели это четырехлетие. Но, конечно, не хочется думать, что нам еще четыре года так проводить придется, хочется вернуться на международную арену, начать показывать те результаты, которые показывали до этого. Это будет очень сложно, потому что наш вид спорта субъективный, судейство, рейтинги, разминки, стартовые номера - это все играет большую роль, но, как угодно через это проходя, надо возвращаться и возвращать себе позиции, которые были у нас, когда у нас было по три спортсмена в каждом виде. Очень надеюсь, что сейчас пройдет квалификационный турнир, потом Олимпиада и на следующий сезон будут подвижки", - сказал Глейхенгауз.

Международный союз конькобежцев допустил к участию в отборе на Олимпийские игры 2026 года Аделию Петросян, Алину Горбачеву, Петра Гуменника и Владислава Дикиджи. Глава Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе сообщил ТАСС, что в квалификации выступят Петросян и Гуменник. Отборочный турнир пройдет с 17 по 21 сентября.