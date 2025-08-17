Месси забил победный гол в первом матче после травмы

"Интер Майами" победил "Лос-Анджелес Гэлакси"

ВАШИНГТОН, 17 августа. /ТАСС/. Аргентинский нападающий "Интер Майами" Лионель Месси отметился победным голом в первом матче после мышечной травмы.

Месси забил гол в домашней игре регулярного чемпионата Главной футбольной лиги (MLS) против "Лос-Анджелес Гэлакси" на 84-й минуте, позволив команде вновь повести в счете. Позднее аргентинец стал автором голевой передачи в эпизоде с забитым мячом в исполнении Луиса Суареса.

Месси получил травму в матче Кубка лиг против мексиканской "Некасы" (2:2, 5:4 - по пенальти), который прошел в ночь на 3 августа. После этого нападающий пропустил две игры.

Встреча между "Интер Майами" и "Гэлакси" завершилась со счетом 3:1. Благодаря голу Месси единолично возглавил список лучших бомбардиров MLS с 19 забитыми мячами.

"Интер Майами" занимает 4-е место в турнирной таблице Восточной конференции с 46 очками после 24 матчей. "Гэлакси" идут на последней, 15-й строчке Западной конференции, имея на счету 16 очков по итогам 26 игр.