ВАШИНГТОН, 17 августа. /ТАСС/. Россиянка Александра Панова и китаянка Го Ханьюй стали финалистками турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Цинциннати (США, штат Огайо) в парном разряде.

Полуфинальная встреча против итальянок Сары Эррани и Жасмин Паолини завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу Пановой и Го (без номера посева). Спортсмены из Италии были посеяны на турнире под 1-м номером. В финале россиянка и китаянка сыграют против канадки Габриэлы Дабровски и новозеландки Эрин Рутлифф (2).

Пановой 36 лет, она занимает 26-е место в парном рейтинге WTA. На ее счету 11 титулов под эгидой организации в паре. В парном разряде россиянка дважды доходила до четвертьфинала на турнирах Большого шлема - на Открытом чемпионате Австралии и Открытом чемпионате Франции в 2024 году. Го Ханьюй 27 лет, в паре она располагается на 28-й позиции мирового рейтинга, в ее активе 5 титулов в этом разряде. В парном разряде теннисистка не проходила на турнирах Большого шлема дальше третьего круга.

Соревнование в Цинциннати проводится на покрытии "хард" и относится к категории WTA 1 000, престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир WTA.