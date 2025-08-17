Футболист "Атланты" Миранчук забил в третьем матче MLS подряд

Его команда продлила безвыигрышную серию до 10 матчей

ВАШИНГТОН, 17 августа. /ТАСС/. Российский полузащитник "Атланты" Алексей Миранчук забил гол в гостевом матче регулярного чемпионата Главной футбольной лиги (MLS) против "Колорадо".

Миранчук забил на 20-й минуте встречи, восстановив равенство, однако этот гол остался единственным для "Атланты" в прошедшей игре, которая завершилась со счетом 3:1 в пользу "Колорадо". Миранчук забил в третьем матче MLS подряд. Теперь на счету полузащитника шесть забитых мячей в последних семи встречах за "Атланту" в различных турнирах. Всего на счету полузащитника восемь голов и три результативные передачи в 28 играх нынешнего сезона.

"Атланта" не может победить на протяжении 10 матчей в MLS, последний успех был добыт 30 марта, когда дома был обыгран "Нью-Йорк Сити" (4:3). После этого "Атланта" четыре раза сыграла вничью и потерпела шесть поражений.

"Колорадо" занимает 7-е место в турнирной таблице Восточной конференции с 36 очками по итогам 27 матчей. "Атланта" располагается на 13-й строчке Западной конференции, набрав 22 очка в 26 играх. Следующий матч "Атланта" проведет дома против "Торонто" в ночь на 24 августа. "Колорадо" в этот же день сыграет в гостях с "Лос-Анджелес Гэлакси".