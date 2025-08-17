Отстранение закончится 26 мая 2029 года

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Обладательница золотой награды чемпионата России по велогонкам на шоссе 2024 года в индивидуальной гонке на время в гору Евгения Третьякова дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом свидетельствуют документы, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

39-летнюю Третьякову дисквалифицировали после того, как в ее пробе была обнаружена запрещенная субстанция GW1516, которая относится к так называемому генному допингу. Решение о наказании велогонщицы принимал дисциплинарный антидопинговый комитет Российского антидопингового агентства, спортсменка дисквалифицирована до 26 мая 2029 года.

Изначально метаболиты GW1516 были синтезированы и оценены для лечения ожирения, диабета и других расстройств, вызванных метаболическими проблемами.

Третьякова на внутрироссийских соревнованиях выступает за Свердловскую область. В апреле 2025 года она выиграла гонку на 90,8 км на шоссе и стала вице-чемпионкой страны в индивидуальной гонке на время в гору.

За использование GW1516 в разные годы отбывали наказание россияне Елена Лашманова (спортивная ходьба), Валентин Пехтерев (биатлон) и Валерий Кайков (велоспорт, шоссе), белорусская бегунья Анис Ананенко, серебряный призер Игр-2012 в беге на 800 метров Найджел Амос из Ботсваны, американские тяжелоатлеты Меган Манселл, Бенджамин Барнс и Дэвид Байер.