Ветераны СВО приняли участие в сборе национальной команды по следж-хоккею

Тренировочный сбор проходил с 10 по 17 августа в Тульской области

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Учебно-тренировочное мероприятие паралимпийской сборной России по следж-хоккею прошло с участием ветеранов СВО. Об этом сообщила пресс-служба Паралимпийского комитета России.

Сбор проходил с 10 по 17 августа в Тульской области. На него были приглашены ветераны СВО из пяти команд субъектов России, занявших пять первых мест на первом зимнем Кубке защитников Отечества, который прошел в Ханты-Мансийске. Это игроки клубов "Гвардия" (Московская область) и "Союз" (Приморский край), а также сборных Москвы, Санкт-Петербурга и Самарской области.

В заключительный день сбора прошла контрольная встреча между двумя сформированными командами из членов сборной России и ветеранов специальной военной операции, после которой состоялось подведение итогов сборов. В просмотре контрольной игры и подведении итогов приняли участие генеральный секретарь Паралимпийского комитета России, президент Всероссийской федерации спорта лиц с ПОДА, 5-кратный чемпион Паралимпийских игр Андрей Строкин и министр спорта Тульской области Михаил Трунов.

"Контрольная игра получилась очень интересной, - сказал Строкин. - Ветераны СВО вместе с нашими чемпионами играли в объединенных командах, было конкурентно и зрелищно. По итогу сбора виден спортивный прогресс ветеранов СВО. Вернувшись в свои субъекты, они усилят региональные сборные. Впереди у них насыщенная спортивная программа".

Мероприятие прошло в рамках проекта Паралимпийского комитета России "Мы вместе. Спорт". В 2025-2026 годах организация в общей сложности проведет шесть мастер-классов и шесть тренировочных сборов на спортивных базах Министерства спорта РФ с участием членов сборных команд России по различным видам спорта и ветеранов СВО.