Гунина считает российских шахматистов фаворитами юношеской Олимпиады

МОСКВА, 17 августа, /ТАСС/. Российская команда состоит из сильных гроссмейстеров, поэтому она является фаворитом на Всемирной шахматной олимпиаде среди игроков до 16 лет в Колумбии. Такое мнение ТАСС высказала двукратная чемпионка мира по блицу Валентина Гунина.

"Здорово, что у наших детей есть возможность играть на крупных командных турнирах, - сказала она. - У нас собрались очень сильные ребята, я думаю, они будут фаворитами турнира, я в них верю. Надеюсь, что в скором времени всем разрешат играть на крупных командных турнирах".

Турнир проходит в колумбийском городе Барранкилья и завершится 23 августа. Национальную команду представляют Иван Землянский, Савва Ветохин, Артем Усков и Анна Шухман.

В январе 2025 года Международная шахматная федерация (FIDE) допустила российские и белорусские юношеские команды (до 18 лет) к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе, а также допустила к участию в командных соревнованиях в нейтральном статусе шахматистов с ограниченными возможностями здоровья.