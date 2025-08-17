По информации портала Paris No Limit, игроки сидели на соседних местах в самолете по пути на матч за Суперкубок УЕФА

ПАРИЖ, 17 августа. /ТАСС/. Российский вратарь Матвей Сафонов и защитник Илья Забарный смогли подружиться после перехода украинского футболиста во французский "Пари Сен-Жермен". Об этом портал Paris No Limit сообщил на своей странице в X.

По информации источника, футболисты сидели на соседних местах в самолете по пути в Удине, где проходил матч за Суперкубок УЕФА против английского "Тоттенхэма" (2:2, 4:3 - после серии пенальти).

Сафонов выступает за ПСЖ с лета 2024 года, Забарный перешел в клуб 12 августа, накануне игры за Суперкубок УЕФА. Российский вратарь остался в запасе, а украинец не вошел в заявку на игру. До перехода Забарного портал Goal сообщал, что ПСЖ принял решение продать Сафонова ради приобретения украинца.