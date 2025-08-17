Агент игрока отметил, что многие клубы анализируют ситуацию по полузащитнику

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. "Манчестер Сити" не делал предложений о переходе полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова, представителям игрока ничего не известно об интересе к футболисту со стороны английского клуба. Об этом ТАСС сообщил агент игрока Владимир Кузьмичев.

Ранее портал Legalbet сообщил, что "Манчестер Сити" проявляет интерес к Батракову, а зарубежные селекционеры связывались с окружением футболиста.

"Не только "Манчестер Сити", но и многие другие большие клубы анализируют ситуацию по Алексею Батракову так или иначе. Они смогут полноценно сделать вывод на дистанции, первый сезон прошел, во втором Алексей подтверждает свой уровень, - сказал Кузьмичев. - Конечно, будут следить более внимательно. Но сейчас не имеет смысла комментировать, на сегодняшний день предложений в клуб или нам как представителям игрока не поступало. И об интересе от "Манчестер Сити" тоже неизвестно. Точно преждевременно говорить о предложении от "Манчестер Сити" по Алексею Батракову".

В текущем сезоне 20-летний Батраков забил 8 мячей в 7 матчах в разных турнирах за "Локомотив" и является лучшим бомбардиром чемпионата России. В июне Кузьмичев сообщил "Спорт-Экспрессу", что европейские клубы интересовались футболистом, но не направляли в "Локомотив" предложений о его покупке.