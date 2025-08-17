В "Реал Сосьедад" объяснили исключение Захаряна из заявки на матч с "Валенсией"

Тренерский штаб исключил двух игроков, поскольку в заявку могут войти только 23 человека

МАДРИД, 17 августа. /ТАСС/. "Реал Сосьедад" исключил российского полузащитника Арсена Захаряна из заявки на матч первого тура чемпионата Испании с "Валенсией", чтобы уместить в нее других игроков, пока футболист не готов полностью. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Реал Сосьедад".

Захарян вошел в расширенную заявку "Реал Сосьедад" на матч с "Валенсией", но позднее был исключен. Матч прошел в субботу и завершился со счетом 1:1. Ранее Захарян пропустил тур "Реал Сосьедад" в Японии, так как проходил восстановление после вируса.

"Тренеру пришлось исключить двух игроков, чтобы сформировать команду из 23 игроков, и он решил заменить Арсена. Арсен близок к возвращению на поле, ему нужно больше тренироваться", - сообщили в пресс-службе.

Захаряну 22 года. Футболист не выходил на поле в официальных матчах с 23 февраля из-за травмы. За "Реал Сосьедад" россиянин выступает с августа 2023 года. В прошедшем сезоне полузащитник забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу в 4 матчах в разных турнирах.