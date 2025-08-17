Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу бразильского клуба

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Московский "Локомотив" уступил бразильскому "Флуминенсе" в финальном матче юношеского футбольного турнира UTLC Cup. Встреча прошла на "РЖД-Арене".

Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу "Флуминенсе".

Бразильский клуб не проиграл ни одного матча на турнире. На групповом этапе "Флуминенсе" победил "Локомотив" со счетом 1:0.

Бронзовым призером турнира стал турецкий "Гёзтепе", в матче за третье место обыгравший сербскую "Црвену Звезду" (3:0).

"Локомотив" выиграл турнир в 2024 году.