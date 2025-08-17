САМАРА, 17 августа. /ТАСС/. Футболисты "Оренбурга" одержали волевую победу над тольяттинским "Акроном" со счетом 2:1 в гостевом матче пятого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Солидарность-Самара-Арена".
Черногорский полузащитник "Акрона" Стефан Лончар открыл счет (39-я минута), а затем забил в свои ворота (59). Победный гол на счету турецкого нападающего "Оренбурга" Эмирджана Гюрлюка (84).
"Оренбург" выиграл первый матч в нынешнем сезоне РПЛ, до этого команда дважды сыграла вничью и дважды потерпела поражение. "Акрон" проиграл в первый раз по ходу текущего сезона. Тольяттинская команда ранее в РПЛ одержала одну победу и завершила три встречи вничью.
"Акрон" занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ с 6 очками, "Оренбург идет 12-м, набрав 5 очков. В следующем туре "Акрон" сыграет в гостях против московского ЦСКА 24 августа, "Оренбург" примет "Ахмат" 22 августа.
1
"Локомотив"
5
4
1
0
13
13
6
7
2
"Краснодар"
4
3
0
1
9
5
2
4
3
"Балтика"
5
2
3
0
9
9
5
4
4
ЦСКА
4
2
2
0
8
8
3
5
5
"Крылья Советов"
5
2
2
1
8
9
6
3
6
"Рубин"
4
2
1
1
7
7
8
-1
7
"Ахмат"
5
2
0
3
6
5
6
-1
8
"Акрон"
5
1
3
1
6
8
5
3
9
"Зенит"
5
1
3
1
6
7
7
0
10
"Динамо" М
4
1
2
1
5
3
3
0
11
"Динамо" Мх
4
1
2
1
5
3
3
0
12
"Оренбург"
5
1
2
2
5
5
6
-1
13
"Спартак"
5
1
2
2
5
6
10
-4
14
"Ростов"
4
1
0
3
3
3
7
-4
15
"Сочи"
4
0
1
3
1
2
10
-8
16
"Пари НН"
4
0
0
4
0
2
9
-7