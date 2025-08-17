Клуб в гостях обыграл "Акрон"

САМАРА, 17 августа. /ТАСС/. Футболисты "Оренбурга" одержали волевую победу над тольяттинским "Акроном" со счетом 2:1 в гостевом матче пятого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Солидарность-Самара-Арена".

Черногорский полузащитник "Акрона" Стефан Лончар открыл счет (39-я минута), а затем забил в свои ворота (59). Победный гол на счету турецкого нападающего "Оренбурга" Эмирджана Гюрлюка (84).

"Оренбург" выиграл первый матч в нынешнем сезоне РПЛ, до этого команда дважды сыграла вничью и дважды потерпела поражение. "Акрон" проиграл в первый раз по ходу текущего сезона. Тольяттинская команда ранее в РПЛ одержала одну победу и завершила три встречи вничью.

"Акрон" занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ с 6 очками, "Оренбург идет 12-м, набрав 5 очков. В следующем туре "Акрон" сыграет в гостях против московского ЦСКА 24 августа, "Оренбург" примет "Ахмат" 22 августа.