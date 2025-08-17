В матче за титул команда обыграла московский КПРФ

ТАСС, 17 августа. "Ухта" со счетом 5:4 после дополнительного времени обыграла столичную команду КПРФ в матче за Суперкубок России по футзалу. Встреча прошла в Туле.

Основное время матча завершилось со счетом 3:3. Забитыми мячами в составе победителей отметились Лукас Педала (2-я минута), Иван Суворов (25), Максим Перевалов (30) и Дмитрий Хусаинов (47). На 44-й минуте игрок КПРФ Павел Симаков забил мяч в свои ворота. У проигравших отличились Артем Ниязов (10), Янар Асадов (35) и Дмитрий Шведко (49), на 2-й минуте игрок "Ухты" Михаил Москалев забил автогол.

"Ухта" впервые стала обладателем Суперкубка России. В прошлом году трофей выиграла команда "Газпром-Югра" из Югорска.