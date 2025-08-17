17 августа, 17:40
Футбол в России

"Ростов" потерпел четвертое поражение в пяти матчах сезона РПЛ

Команда проиграла "Рубину" со счетом 0:1

КАЗАНЬ, 17 августа. /ТАСС/. Футболисты казанского "Рубина" со счетом 1:0 обыграли "Ростов" в матче пятого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) и нанесли команде из Ростова-на-Дону четвертое поражение в сезоне. Встреча прошла в Казани.

Мяч на 52-й минуте забил Дмитрий Кабутов.

"Рубин" набрал 10 очков и вышел на 2-е место в турнирной таблице. "Ростов" с 3 очками располагается на 14-й строчке.

В следующем туре "Рубин" примет московский "Спартак", "Ростов" на выезде сыграет со столичным "Локомотивом". Оба матча пройдут 23 августа.

Чемпионат России по футболу сезона-2025/26

1

"Локомотив"

5

4

1

0

13

13

6

7

2

"Рубин"

5

3

1

1

10

8

8

0

3

"Краснодар"

4

3

0

1

9

5

2

4

4

"Балтика"

5

2

3

0

9

9

5

4

5

ЦСКА

4

2

2

0

8

8

3

5

6

"Крылья Советов"

5

2

2

1

8

9

6

3

7

"Ахмат"

5

2

0

3

6

5

6

-1

8

"Акрон"

5

1

3

1

6

8

5

3

9

"Зенит"

5

1

3

1

6

7

7

0

10

"Динамо" М

4

1

2

1

5

3

3

0

11

"Динамо" Мх

4

1

2

1

5

3

3

0

12

"Оренбург"

5

1

2

2

5

5

6

-1

13

"Спартак"

5

1

2

2

5

6

10

-4

14

"Ростов"

5

1

0

4

3

3

8

-5

15

"Сочи"

4

0

1

3

1

2

10

-8

16

"Пари НН"

4

0

0

4

0

2

9

-7

  

Теги:
Российский футбол