"Ростов" потерпел четвертое поражение в пяти матчах сезона РПЛ

КАЗАНЬ, 17 августа. /ТАСС/. Футболисты казанского "Рубина" со счетом 1:0 обыграли "Ростов" в матче пятого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) и нанесли команде из Ростова-на-Дону четвертое поражение в сезоне. Встреча прошла в Казани.
Мяч на 52-й минуте забил Дмитрий Кабутов.
"Рубин" набрал 10 очков и вышел на 2-е место в турнирной таблице. "Ростов" с 3 очками располагается на 14-й строчке.
В следующем туре "Рубин" примет московский "Спартак", "Ростов" на выезде сыграет со столичным "Локомотивом". Оба матча пройдут 23 августа.
1
"Локомотив"
5
4
1
0
13
13
6
7
2
"Рубин"
5
3
1
1
10
8
8
0
3
"Краснодар"
4
3
0
1
9
5
2
4
4
"Балтика"
5
2
3
0
9
9
5
4
5
ЦСКА
4
2
2
0
8
8
3
5
6
"Крылья Советов"
5
2
2
1
8
9
6
3
7
"Ахмат"
5
2
0
3
6
5
6
-1
8
"Акрон"
5
1
3
1
6
8
5
3
9
"Зенит"
5
1
3
1
6
7
7
0
10
"Динамо" М
4
1
2
1
5
3
3
0
11
"Динамо" Мх
4
1
2
1
5
3
3
0
12
"Оренбург"
5
1
2
2
5
5
6
-1
13
"Спартак"
5
1
2
2
5
6
10
-4
14
"Ростов"
5
1
0
4
3
3
8
-5
15
"Сочи"
4
0
1
3
1
2
10
-8
16
"Пари НН"
4
0
0
4
0
2
9
-7