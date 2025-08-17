"Ростов" потерпел четвертое поражение в пяти матчах сезона РПЛ

Команда проиграла "Рубину" со счетом 0:1

КАЗАНЬ, 17 августа. /ТАСС/. Футболисты казанского "Рубина" со счетом 1:0 обыграли "Ростов" в матче пятого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) и нанесли команде из Ростова-на-Дону четвертое поражение в сезоне. Встреча прошла в Казани.

Мяч на 52-й минуте забил Дмитрий Кабутов.

"Рубин" набрал 10 очков и вышел на 2-е место в турнирной таблице. "Ростов" с 3 очками располагается на 14-й строчке.

В следующем туре "Рубин" примет московский "Спартак", "Ростов" на выезде сыграет со столичным "Локомотивом". Оба матча пройдут 23 августа.