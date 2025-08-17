В апреле нападающего отстранили от участия в матчах КХЛ из-за положительной допинг-пробы

ТАСС, 17 августа. Хоккеист екатеринбургского "Автомобилиста" Анатолий Голышев уверен в благоприятном исходе своего допингового дела и ждет вердикт в течение месяца. Об этом Голышев написал в своем Telegram-канале.

23 апреля Голышева отстранили от участия в матчах Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за нахождения в его допинг-пробе запрещенной субстанции.

"На данный момент мы предоставили объяснения и заключения экспертов о том, как такое могло случиться. В течение (надеюсь) 30 дней мы узнаем ответ. Я и мои представители верим и уверены в благоприятном исходе, так как скрывать нам нечего, и мы предоставили все обоснования и заключения, почему так произошло. Хочется поблагодарить все хоккейное сообщество за поддержку в это непростое для меня время", - написал Голышев.

"Я всегда был за честный спорт и никогда не пытался искусственным образом улучшить свои спортивные результаты, тем более все понимают, что в командном виде спорта это бесполезно. Принимал препараты только по медицинской необходимости. Последние месяцы живу как на пороховой бочке и в ожидании решения этой ситуации. Самое трудное для меня быть в данный момент без команды и держать себя в руках, как морально так и физически", - добавил он.

В прошлом регулярном чемпионате 30-летний Голышев провел 52 матча, в которых забросил 13 шайб и сделал 23 результативные передачи. В семи играх плей-офф форвард отметился голом и результативным пасом.