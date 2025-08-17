МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Футболисты московского ЦСКА со счетом 3:1 обыграли столичное "Динамо" в матче пятого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене" в присутствии 22 626 зрителей.
Забитыми мячами в составе победителей отметились Матеус Алвес (13-я минута), Милан Гайич (21) и Матвей Кисляк (42). У проигравших отличился Денис Макаров (50).
ЦСКА набрал 11 очков и вышел на 2-е место в турнирной таблице РПЛ. "Динамо" с 5 очками располагается на 12-й строчке.
В следующем туре ЦСКА 24 августа примет тольяттинский "Акрон", "Динамо" 23 августа на своем поле сыграет с командой "Пари Нижний Новгород".
1
"Локомотив"
5
4
1
0
13
13
6
7
2
ЦСКА
5
3
2
0
11
11
4
7
3
"Рубин"
5
3
1
1
10
8
8
0
4
"Краснодар"
4
3
0
1
9
5
2
4
5
"Балтика"
5
2
3
0
9
9
5
4
6
"Крылья Советов"
5
2
2
1
8
9
6
3
7
"Ахмат"
5
2
0
3
6
5
6
-1
8
"Акрон"
5
1
3
1
6
8
5
3
9
"Зенит"
5
1
3
1
6
7
7
0
10
"Динамо" Мх
4
1
2
1
5
3
3
0
11
"Оренбург"
5
1
2
2
5
5
6
-1
12
"Динамо" М
5
1
2
2
5
4
6
-2
13
"Спартак"
5
1
2
2
5
6
10
-4
14
"Ростов"
5
1
0
4
3
3
8
-5
15
"Сочи"
4
0
1
3
1
2
10
-8
16
"Пари НН"
4
0
0
4
0
2
9
-7