Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу армейцев

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Футболисты московского ЦСКА со счетом 3:1 обыграли столичное "Динамо" в матче пятого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене" в присутствии 22 626 зрителей.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Матеус Алвес (13-я минута), Милан Гайич (21) и Матвей Кисляк (42). У проигравших отличился Денис Макаров (50).

ЦСКА набрал 11 очков и вышел на 2-е место в турнирной таблице РПЛ. "Динамо" с 5 очками располагается на 12-й строчке.

В следующем туре ЦСКА 24 августа примет тольяттинский "Акрон", "Динамо" 23 августа на своем поле сыграет с командой "Пари Нижний Новгород".