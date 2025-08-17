Россиянки дважды обыграли команду Белоруссии в Минске

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Матчи против сборной Белоруссии принесли пользу российским волейболисткам. Об этом ТАСС заявил главный тренер российской команды Константин Ушаков.

Россиянки дважды обыграли команду Белоруссии - 3-0 и 3-1. Матчи прошли в Минске 16 и 17 августа.

"Очень полезные матчи для нас, - сказал Ушаков. - Мы проверили и познакомились с игроками ближайшего резерва. Очень довольны этими матчами и довольны результатом. Также хочется отметить хорошую организацию и болельщиков".

Волейболистка Виктория Кобзарь отметила, что матчи помогли сыграться игрокам российской команды. "Мы довольны результатом, - сказала Кобзарь. - Нам не хватало сыгранности, потому что провели не так много тренировок. Я благодарю тренерский штаб, команду и всех за поддержку. Это были полезные игры, которые хотелось бы проводить почаще. Это дает возможность сыграться, и мы скучаем по международным соревнованиям".