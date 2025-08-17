Второе место заняли столичные спортсмены, третьими стали представители Ленинградской области

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Международный Кубок мэра Москвы по гонкам дронов завершился в Сколково, его победителем стала команда из Белгородской области.

Соревнования прошли в трех дисциплинах: "Класс 330 - командный зачет", "Технический симулятор - командный зачет", "Технический симулятор - личный зачет". В дисциплине "Класс 330 - командный зачет", соревнования в которой проходили в очном формате в Сколково, Россия была представлена спортсменами сборной страны, впервые сформированной в июне 2025 года. На Кубке мэра Москвы состоялся дебют этой команды. Российские пилоты были поделены на семь команд из разных регионов страны, еще в девяти командах участвовали пилоты из десяти стран: Индии, Австралии, Болгарии, Турции, Казахстана, Франции, Белоруссии, Германии, Испании и Южной Кореи.

Победу в дисциплине "Класс 330 - командный зачет" одержала команда из России - Данил Грязнов и Кирилл Лобань (Белгородская область). Второе место заняли Александр Холкин и Платон Черемных (Москва), третьими стали Григорий Миронов и Даниил Волок (Ленинградская область).

"На Кубке мэра Москвы в "Сколково" собрались сильнейшие пилоты России и других стран мира, - отметил президент Федерации гонок дронов России Илья Галаев. - Для нашей сборной это первый официальный старт на таком уровне, поэтому турнир имел большое значение не только для российских спортсменов, но и для развития гонок дронов в целом. Я рад, что российская сборная, несмотря на свой первый официальный старт и сильнейшую конкуренцию, показала впечатляющие результаты, заняв все три ступени пьедестала. Отдельно поздравляю ребят из Белгородской области Данила Грязнова и Кирилла Лобаня, которые показали лучшую готовность и концентрацию и действительно заслужили эту победу".

Также в рамках Кубка мэра Москвы прошли виртуальные соревнования по дисциплинам "Технический симулятор - личный зачет" и "Технический симулятор - командный зачет". В рамках онлайн-соревнований состоялись турниры среди мужчин и женщин возрастной группы "14+", а также юниоров и юниорок 10-17 лет. В командном зачете среди юниорок первое место заняли спортсменки из Амурской области Маргарита Николенко и Арина Пархомова. Среди юниоров в командном зачете победила московская команда в составе Мирона Черемных и Кирилла Журавлева. В этом же зачете среди женщин золото забрала команда из Амурской области в составе Маргариты Николенко и Арины Пархомовой. Среди мужчин победила команда из Челябинской области (Артем Манапов и Александр Мальцев). В личном зачете среди юниорок и среди женщин абсолютной чемпионкой стала Арина Пархомова. В личном зачете среди юниоров первое место занял Мирон Черемных. В личном зачете среди мужчин победил Артем Манапов.