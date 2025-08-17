Спортсменка приостанавливала тренировки из-за травмы

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Фигуристка Елена Костылева 18 августа вернется на лед школы "Ангелы Плющенко" после травмы. Об этом ТАСС рассказала мать спортсменки Ирина Костылева.

Ранее фигуристка приостановила тренировки из-за травмы.

"Завтра Лена выходит на лед "Ангелов Плющенко" поскользить, - рассказала Ирина Костылева. - 50 дней Лена не прыгала. Такое впервые происходит. Самочувствие у Лены хорошее. 19 августа сделаем МРТ, если воспаление прошло, Лена начнет прыгать".

Костылевой 13 лет. Она является победительницей первенства России среди юниоров 2025 года и победительницей финала юниорского Гран-при России 2025 года.