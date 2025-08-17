Соревнования прошли в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 августа. /ТАСС/. Петербургская команда "Турбостроитель" стала победителем первого в истории этапа Континентальной лиги дзюдо среди женщин. Соревнования прошли в Санкт-Петербурге.

В финальном матче "Турбостроитель" победил челябинский "Конар" со счетом 3:0. Бронзовые медали завоевали две команды из Екатеринбурга - "Урал - Западная Сибирь" и "Родина".

Победитель и призеры квалифицировались в финал Континентальной лиги дзюдо, который пройдет 1 ноября в Москве. Общий призовой фонд соревнований составляет более 23 млн рублей.